Во Франции растет число погибших от коронавируса

Число умерших от коронавируса во Франции перевалило отметку в 27 тысяч человек, за сутки умерли 83 человека, сообщает в среду Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Накануне сообщалось о 26 991 умерших.

"С 1 марта мы оплакиваем 27 074 смерти, связанные с COVID-19: 17 101 человек умерл в больницах, 9 973 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике ведомства.

В больницах остаются 21 071 человек, тогда как неделю назад число госпитализированных с коронавирусной инфекцией составляло 23 983 человека. За последние сутки в больницы поступили 543 новых пациента, тогда как неделю назад этот показатель составлял 833.