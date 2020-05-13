Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Дорохин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, вопрос об объединении регионов давно обсуждается, однако на широкую публичную дискуссию его не выносили. «Мы же до сих пор называем ее Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это», — добавил он. Дорохин предложил поставить вопрос на референдум и добавил, что это возможно сделать уже в 2021 году.

В 1993 году ХМАО и ЯНАО получили статус равноправных субъектов Российской Федерации, однако территориально они до сих пор включены в состав Тюменской области.

Ранее меморандум о намерении объединить регионы подписали главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Референдум по объединению проведут до конца года.