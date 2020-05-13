Захра Новрузова, специально для haqqin.az 13 мая 2020, 23:27

Депутаты верхней палаты парламента (сената) Узбекистана 11 мая одобрили предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя. Следующим шагом станет подача заявки на подписание соответствующих документов.

Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что этот важный вопрос, связанный с социально-экономическим развитием Узбекистана, обсуждался в течение двух лет. Вопрос участия Узбекистана в ЕАЭС стал возможным в связи с кардинальными изменениями с 2017 г. внешнеэкономической стратегии Узбекистана. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с момента получения независимости в 1991 г. придерживался логики неприсоединения ни к каким объединениям, будь то оборонным или экономическим, и делал упор на поддержку внутреннего производителя с опорой на внутренний рынок. Считалась достаточной интеграция присоединения в 2011 г. Узбекистана к зоне свободной торговли СНГ. Такая модель, как сказал в интервью haqqin.az главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской Академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана Наби Зиядуллаев, позволяла поддерживать умеренный изоляционизм, не зависеть от глобальной конъюнктуры, политических настроений и изменений у торговых партнеров. В то же время такая стратегия объективно имела серьезные ограничители роста. Внутренний рынок Узбекистана хоть и имеет заметную емкость, но не обладает высокой покупательной способностью, поэтому потенциал роста экономики весьма ограничен. Очевидно, что без поддержки экспорта и выхода на новые рынки сбыта заметного роста экономики не достичь. В таких условиях новый президент практически сразу после прихода к власти объявил серьезную перезагрузку внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии с целью создания благоприятных условий для экспорта товаров сначала в соседние по региону Центральной Азии страны, а затем на более отдаленные рынки. В таких условиях вопрос институализации отношений Узбекистана, с одной стороны, и наиболее крупного и продвинутого регионального интеграционного проекта ЕАЭС – с другой, оставался вопросом времени. За 2016−2019 гг. общий товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС благодаря достигнутым двусторонним договоренностям вырос почти на 60% - до $10 млрд, что составило около 30% внешнеторгового оборота страны.

Фальстарт на интеграцию Узбекистан долго присматривался к функционированию ЕАЭС. Он несколько раз поднимал эту тему в парламенте. Так, встречаясь с депутатами, после парламентских выборов и назначения правительства, глава Узбекистана говорил: «Многие наши граждане работают в зарубежных странах, Казахстане и России. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь: никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках у президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза». Спустя три дня, 24 января, Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием к парламенту и народу, заявил, что вопрос о налаживании взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС изучается. «Это позволит создать благоприятные условия для граждан, работающих в России и Казахстане», - сказал президент. Он также добавил, что «решение о вступлении в это объединение будет принято с учетом национальных интересов после тщательного изучения данного вопроса экспертами и специалистами, а также после получения мнения депутатов парламента». Мирзиёев буквально переложил ответственность за принятие решения на депутатов. «Как они решат, - говорил глава государства, - так и будет». Для себя же Шавкат Мирзиёев, судя по всему, уже решил, что вступать республика в ЕАЭС сейчас не будет, а ограничится статусом наблюдателя. Такой статус, в рамках организации, имеет Молдавия. Однако приехавшая с визитом в Ташкент в октябре 2019 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко одним махом решила проблему. После встречи с узбекским руководством она заявила о готовности Узбекистана вступить в ЕАЭС. Назвала это «мудрым решением руководства Узбекистана», чем поставила узбекскую власть в неудобное положение, им пришлось объясняться, что решения пока нет, обсуждаем, изучаем опыт других стран.

США в шоке Заявление Матвиенко стало полной неожиданностью для Вашингтона. Министр торговли США Уилбус Росс в конце октября 2019 года предостерег Ташкент от поспешных шагов в евразийском направлении. Де-факто, он пригрозил трудностями на пути вступления в ВТО для Узбекистана, если будет принято решение об интеграции в ЕАЭС. США намерены стать стратегическим партнером Узбекистана, увеличив торговлю и прямые инвестиции. По его словам, взаимоотношения США и Узбекистана развиваются весьма успешно. «У Узбекистана есть реальный шанс стать ведущим экспортным направлением для американских товаров в Центральной Азии», - сказал американский министр. На Западе ЕЭАС воспринимается как попытка воссоздания империи. А вступление такого крупного регионального игрока, как Узбекистан в ЕЭАС, это серьезная геополитическая потеря с точки зрения Запада. ВТО – это инструмент глобализации, ЕАЭС – инструмент регионализации. США, контролирующие ВТО, хотят, чтобы Узбекистан был в ВТО, ими контролируемом, но при этом ни за что не был в ЕЭАС, который они не контролируют. Потому что ЕАЭС с Узбекистаном и ЕЭАС без Узбекистана – это две разные величины. Коронавирус смешал планы Неожиданно разразившаяся пандемия коронавируса вмешалась в планы всех стран мира, в том числе США. Экономические последствия люди только начинают осознавать. Коронавирус де-факто похоронил глобализацию. Как отметил почетный профессор Лондонского университета, младший научный сотрудник программы «Соединенные Штаты и Америка» в Чатем-Хаусе Виктор Балмер-Томас, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США (что все еще кажется возможным), мы, вероятно, увидим в США дальнейший сдвиг от глобализации через рост протекционизма. Каждая из стран ищет выход из кризиса самостоятельно. Узбекистан, вероятно, посчитал, что стране сегодня выгодно сотрудничество в рамках регионального объединения. В частности, это решение проблем экспортеров сельхозпродукции, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на общий евразийский рынок. Это решение проблем мигрантов, которых в России по официальным данным, более 2 млн человек. Эти люди становятся гражданами ЕАЭС со всеми льготами и преференциями в получении работы. Первый шаг на пути к полноценному вступлению в ЕЭАС Узбекистан сделал. 28 апреля депутаты парламента Узбекистана практически в экстремальных условиях собрались на заседание, в ходе которого сочли целесообразным участие республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя: 86 депутатов проголосовали «за», 32 – «против», еще 14 воздержались. Точку в этом вопросе поставил сенат. Хотя противники интеграции нашлись и в верхней палате парламента. Участники заседания рассказывают, что дебаты были жаркими. Поскольку некоторые сенаторы настаивали, что «наблюдатель – это предлог к последующему полноценному членству в ЕАЭС». Выгода для Узбекистана Статус-наблюдателя в ЕЭАС дает Узбекистану право присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС, получать принимаемые органами союза документы, естественно, кроме тех, которые остаются в исключительном пользовании государств-участников ЕАЭС. Ограничение для Узбекистана заключается в принятии решений в органах союза. Это означает, что Узбекистан будет в курсе всех основных решений экономического союза и участвовать в выработке взаимовыгодных предложений уже не только на двусторонней основе. Есть и обязательства для страны-наблюдателя: воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб ЕЭАС. Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов отметил, что ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, второе — по производству минеральных удобрений, третье — по общей протяженности железнодорожных путей, четвертое — по производству электроэнергии. Участие в союзе позволит Узбекистану расширить экспортные рынки, развивать кооперационные связи, создавать отраслевые кластеры и промышленные и торговые зоны, развивать межрегиональное сотрудничество и создать благоприятные условия для внешней трудовой миграции. В дальнейшем статус наблюдателя позволит Узбекистану принять решение об углублении интеграции, если сложатся взаимовыгодные условия: ведь не только Узбекистан будет смотреть на свои выгоды и возможные потери, но и другие участники объединения будут оценивать свой опыт взаимодействия с Узбекистаном в рамках многостороннего сотрудничества.