И Узбекистан выбрал Россию наша корреспонденция
Депутаты верхней палаты парламента (сената) Узбекистана 11 мая одобрили предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя. Следующим шагом станет подача заявки на подписание соответствующих документов.
Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что этот важный вопрос, связанный с социально-экономическим развитием Узбекистана, обсуждался в течение двух лет.
Вопрос участия Узбекистана в ЕАЭС стал возможным в связи с кардинальными изменениями с 2017 г. внешнеэкономической стратегии Узбекистана. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с момента получения независимости в 1991 г. придерживался логики неприсоединения ни к каким объединениям, будь то оборонным или экономическим, и делал упор на поддержку внутреннего производителя с опорой на внутренний рынок. Считалась достаточной интеграция присоединения в 2011 г. Узбекистана к зоне свободной торговли СНГ.
Такая модель, как сказал в интервью haqqin.az главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской Академии наук, член-корреспондент АН Узбекистана Наби Зиядуллаев, позволяла поддерживать умеренный изоляционизм, не зависеть от глобальной конъюнктуры, политических настроений и изменений у торговых партнеров. В то же время такая стратегия объективно имела серьезные ограничители роста. Внутренний рынок Узбекистана хоть и имеет заметную емкость, но не обладает высокой покупательной способностью, поэтому потенциал роста экономики весьма ограничен. Очевидно, что без поддержки экспорта и выхода на новые рынки сбыта заметного роста экономики не достичь. В таких условиях новый президент практически сразу после прихода к власти объявил серьезную перезагрузку внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии с целью создания благоприятных условий для экспорта товаров сначала в соседние по региону Центральной Азии страны, а затем на более отдаленные рынки. В таких условиях вопрос институализации отношений Узбекистана, с одной стороны, и наиболее крупного и продвинутого регионального интеграционного проекта ЕАЭС – с другой, оставался вопросом времени.
За 2016−2019 гг. общий товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС благодаря достигнутым двусторонним договоренностям вырос почти на 60% - до $10 млрд, что составило около 30% внешнеторгового оборота страны.
Фальстарт на интеграцию
Узбекистан долго присматривался к функционированию ЕАЭС. Он несколько раз поднимал эту тему в парламенте. Так, встречаясь с депутатами, после парламентских выборов и назначения правительства, глава Узбекистана говорил: «Многие наши граждане работают в зарубежных странах, Казахстане и России. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь: никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках у президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза».
Спустя три дня, 24 января, Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием к парламенту и народу, заявил, что вопрос о налаживании взаимодействия Узбекистана с ЕАЭС изучается. «Это позволит создать благоприятные условия для граждан, работающих в России и Казахстане», - сказал президент. Он также добавил, что «решение о вступлении в это объединение будет принято с учетом национальных интересов после тщательного изучения данного вопроса экспертами и специалистами, а также после получения мнения депутатов парламента». Мирзиёев буквально переложил ответственность за принятие решения на депутатов. «Как они решат, - говорил глава государства, - так и будет». Для себя же Шавкат Мирзиёев, судя по всему, уже решил, что вступать республика в ЕАЭС сейчас не будет, а ограничится статусом наблюдателя. Такой статус, в рамках организации, имеет Молдавия.
Однако приехавшая с визитом в Ташкент в октябре 2019 года спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко одним махом решила проблему. После встречи с узбекским руководством она заявила о готовности Узбекистана вступить в ЕАЭС. Назвала это «мудрым решением руководства Узбекистана», чем поставила узбекскую власть в неудобное положение, им пришлось объясняться, что решения пока нет, обсуждаем, изучаем опыт других стран.
США в шоке
Заявление Матвиенко стало полной неожиданностью для Вашингтона. Министр торговли США Уилбус Росс в конце октября 2019 года предостерег Ташкент от поспешных шагов в евразийском направлении. Де-факто, он пригрозил трудностями на пути вступления в ВТО для Узбекистана, если будет принято решение об интеграции в ЕАЭС. США намерены стать стратегическим партнером Узбекистана, увеличив торговлю и прямые инвестиции. По его словам, взаимоотношения США и Узбекистана развиваются весьма успешно. «У Узбекистана есть реальный шанс стать ведущим экспортным направлением для американских товаров в Центральной Азии», - сказал американский министр.
На Западе ЕЭАС воспринимается как попытка воссоздания империи. А вступление такого крупного регионального игрока, как Узбекистан в ЕЭАС, это серьезная геополитическая потеря с точки зрения Запада. ВТО – это инструмент глобализации, ЕАЭС – инструмент регионализации. США, контролирующие ВТО, хотят, чтобы Узбекистан был в ВТО, ими контролируемом, но при этом ни за что не был в ЕЭАС, который они не контролируют. Потому что ЕАЭС с Узбекистаном и ЕЭАС без Узбекистана – это две разные величины.
Коронавирус смешал планы
Неожиданно разразившаяся пандемия коронавируса вмешалась в планы всех стран мира, в том числе США. Экономические последствия люди только начинают осознавать. Коронавирус де-факто похоронил глобализацию. Как отметил почетный профессор Лондонского университета, младший научный сотрудник программы «Соединенные Штаты и Америка» в Чатем-Хаусе Виктор Балмер-Томас, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США (что все еще кажется возможным), мы, вероятно, увидим в США дальнейший сдвиг от глобализации через рост протекционизма. Каждая из стран ищет выход из кризиса самостоятельно.
Узбекистан, вероятно, посчитал, что стране сегодня выгодно сотрудничество в рамках регионального объединения. В частности, это решение проблем экспортеров сельхозпродукции, которые без изъятий смогут поставлять свою продукцию на общий евразийский рынок. Это решение проблем мигрантов, которых в России по официальным данным, более 2 млн человек. Эти люди становятся гражданами ЕАЭС со всеми льготами и преференциями в получении работы.
Первый шаг на пути к полноценному вступлению в ЕЭАС Узбекистан сделал. 28 апреля депутаты парламента Узбекистана практически в экстремальных условиях собрались на заседание, в ходе которого сочли целесообразным участие республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя: 86 депутатов проголосовали «за», 32 – «против», еще 14 воздержались. Точку в этом вопросе поставил сенат. Хотя противники интеграции нашлись и в верхней палате парламента. Участники заседания рассказывают, что дебаты были жаркими. Поскольку некоторые сенаторы настаивали, что «наблюдатель – это предлог к последующему полноценному членству в ЕАЭС».
Выгода для Узбекистана
Статус-наблюдателя в ЕЭАС дает Узбекистану право присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС, получать принимаемые органами союза документы, естественно, кроме тех, которые остаются в исключительном пользовании государств-участников ЕАЭС. Ограничение для Узбекистана заключается в принятии решений в органах союза. Это означает, что Узбекистан будет в курсе всех основных решений экономического союза и участвовать в выработке взаимовыгодных предложений уже не только на двусторонней основе.
Есть и обязательства для страны-наблюдателя: воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб ЕЭАС. Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбек Алимов отметил, что ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти и газа, второе — по производству минеральных удобрений, третье — по общей протяженности железнодорожных путей, четвертое — по производству электроэнергии. Участие в союзе позволит Узбекистану расширить экспортные рынки, развивать кооперационные связи, создавать отраслевые кластеры и промышленные и торговые зоны, развивать межрегиональное сотрудничество и создать благоприятные условия для внешней трудовой миграции.
В дальнейшем статус наблюдателя позволит Узбекистану принять решение об углублении интеграции, если сложатся взаимовыгодные условия: ведь не только Узбекистан будет смотреть на свои выгоды и возможные потери, но и другие участники объединения будут оценивать свой опыт взаимодействия с Узбекистаном в рамках многостороннего сотрудничества.
Риски для ЕАЭС
Вступление Узбекистана с его 33-миллионным населением, важным геостратегическим положением на карте Евразии и масштабными планами модернизации сделает ЕАЭС еще более значимым игроком с объединенным рынком, превышающим отметку 200 млн человек. В то же время присоединение Узбекистана будет сопряжено с серьезными вызовами для организации, которая впервые с момента запуска столкнется с вступлением такого крупного игрока. Интеграция потребует серьезных усилий и трансформаций для обеих сторон объединения, что станет одновременно серьезным тестом для ЕАЭС и Узбекистана.
Поиск взаимоприемлемого формата взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС требует специального исследования и нахождения разумных компромиссов, считает Наби Зиядуллаев. По его словам, для лучшего понимания подходов Узбекистана следует учитывать, что взаимодействие и любое сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС будет строиться на прагматичной основе, свободной от политической конъюнктуры, исходя исключительно из экономических интересов страны.
Равшанбек Алимов на заседании сената также отметил и недостатки интеграции для ряда отраслей Узбекистана. «Выяснилось, что есть риски, оказывающие негативные процессы, связанные с неготовностью ряда наших отраслей, снижением роста производства, недостаточной конкурентноспособностью некоторых наших товаров. Кроме того, есть риск, что это в определенной спепени ухудшит торговое сальдо, платежный баланс страны, приведет к потере рабочих мест», - отметил Алимов.
Нельзя не учитывать, и то, как обстоят дела на пространстве ЕАЭС сегодня. Есть проблемы - и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Беларуси.
Для достижения позитивного результата важно все процедуры запускать постепенно, продуманно. По мнению Наби Зиядуллаева, правильным было бы рассматривать поэтапное взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС. Вначале речь должна идти об усилении двусторонних связей, снятии таможенных барьеров и других проблемах. На первом этапе это может быть реализовано через существующие форматы, например, создание зоны свободной торговли с ЕАЭС, намеченной до конца 2021 г., или получение статуса наблюдателя или партнера. Видимо, необходим промежуточный этап, что позволит всесторонне проработать, просчитать экономические параметры интеграции. Узбекистану не следует торопиться, чтобы не повторить ошибок прошлого, когда республика то входила в состав евразийской организации, то выходила…