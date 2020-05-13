В Армении хотят продлить карантин до середины июня

Парламент Армении намерен 14 мая в экстренном порядке рассмотреть проект постановления о продлении режима ЧП на территории страны до 13 июня в связи с продолжающимся распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Продлить объявленный 16 марта и продленный до 14 мая режим чрезвычайного положения на 30 дней — с 14 мая 17:00 до 13 июня 17:00», — говорится в проекте постановления.

В документе отмечается, что текущая ситуация с инфекцией в стране создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

В настоящее время в Армении подтверждено 3718 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии погибли 69 человек.