Байден опережает Трампа в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден на 5% опережает нынешнего президента страны Дональда Трампа в рейтинге общенациональной поддержки избирателей. Трамп в свою очередь имеет большие шансы на победу в ключевых американских Штатах, сообщает CNN, специалисты которого проводили опрос.

При этом отмечается, что в наиболее «спорных» штатах все же лидирует Трамп.

«51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа, тогда как на «полях сражений» 52% предпочитают Трампа и 45% Байдена», — информирует телеканал.

По данным статистики, бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей старше 45 лет, тогда как действующий американский лидер наиболее популярен среди белого населения США со средним достатком и молодых людей.