Нетаньяху удалось сформировать новое правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента страны Реувена Ривлина, что формирование коалиционного правительства из представителей партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» завершилось по итогам парламентских выборов, сообщает «Интерфакс».

«Я сообщаю, что мне удалось сформировать правительство», — написал Нетаньяху в послании к президенту республики.

Партиям «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» удалось сформировать коалиционное правительство спустя 11 месяцев неудачных попыток, за которые парламентские выборы в стране прошли 3 раза. В соответствии с договоренностями, министерские портфели представители блоков разделили поровну.

Также впервые в истории Израиля партии пришли к соглашению, что первые 18 месяцев срока полномочий Кабмина его главой будет Биньямин Нетаньяху, а последующие 18 — председатель «Кахоль-Лаван» и спикер парламента Бени Ганц.