В Украине заявили о возможном дефиците воды

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о возможности дефицита пресной воды на территории Украины из-за нескольких засушливых лет подряд и предложил оптимизировать водные ресурсы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СНБО.

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — сообщили в пресс-службе.

В качестве первого шага к оптимизации воды, СНБО предложил полностью инвентаризировать все подзменые источники и артезианские скважины страны для подключениях их к системам водоснабжения.