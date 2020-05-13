Америка обогнала Европу по больным коронавирусом
Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4,17 миллиона, умерли свыше 287 тысяч человек, Северная и Южная Америка обогнали Европу по числу заражений, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 81 577 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 4245. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 170 424, количество летальных исходов — 287 399.
Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям заражения — 1 781 564 инфицированных, в Старом Свете — 1 780 316.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.