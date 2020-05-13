Ким Чен Ын снова пропал

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике и не делал заявлений уже 12 дней, пишет New York Post.

Советник по нацбезопасности США Роберт ОʼБрайен отметил, что, «возможно, он действительно перерезает ленточки на фабриках, но мы не можем проверить подлинность этих фотографий».

Ранее, 2 мая, в интернете появились снимки с церемонии открытия завода, на которых Ким Чен Ын разрезает ленточку и выглядит здоровым. До этого он не выходил в свет с 15 апреля, после чего СМИ сообщили о возможной тяжелой болезни или смерти лидера КНДР.