Пандемия коронавируса можно сказать перевернула глобальную экономику верх дном. Виданное ли дело – миллионы тонн нефти уже который месяц держат в танкерах в открытом океане. Ждут от моря погоды? Нет, погода трейдерам нипочем, их волнуют фьючерсы. Похожая ситуация складывается сегодня и на американском автомобильном рынке. Количество нереализованных автомобилей и запчастей настолько велико, что некоторые производители используют корабли для хранения. Так, например, в конце апреля судно с двумя тысячами внедорожников Nissan на борту вынуждено было бросить якорь вблизи порта Лос-Анджелеса. И такая картина, станет теперь, видимо, привычной, и не только для американцев.

Ситуация на американском авторынке чем-то напоминает глобальный нефтяной сектор. Но если с последним мы как-то свыклись, то такую же картину на американском авторынке трудно назвать привычной. Американец и автомобиль для нас понятия неразрывные друг от друга, авторынок с трудом поспевал удовлетворять потребности автолюбителей. Но ухудшение экономической ситуации, которую окончательно добил режим строгого карантина, кажется, надолго скинул эту сферу с ведущих позиций экономики на ее последние ступени.

Для многих автодилеров март стал худшим месяцем за десятки лет, в апреле ситуация тоже не улучшилась. Многие считают, что одним из путей выхода из данной ситуации может стать стимулирование спроса — это скидки и суперльготные долгосрочные кредиты. Но обе эти меры уже применяются, а эффект нулевой. Проблема заключается в том, что рынок подержанных автомобилей обычно реагирует на кризис быстрее, и здесь снижение цен наблюдается гораздо быстрее. Это будет увеличивать конкуренцию на рынке и, возможно, спровоцирует переток спроса на вторичный рынок. Кстати, именно такая картина наблюдалась после кризиса 2008 года, когда в течение примерно двух лет потребители сконцентрировались на покупке автомобилей, бывших уже в употреблении.

Конец автопрому? Это пророчат многие эксперты. Падение доходов и рост безработицы еще долго будет оказывать давление на потребительское поведение, и о покупке автомобиля люди будут думать в последнюю очередь. И не только в США. Между тем, крупнейшие производители машин, например Ford, надеются, что государство окажет поддержку, которая позволит им остаться на плаву. Финансовое положение компании и других представителей сектора сейчас, мягко говоря, не слабое. Но ожидать бурного восстановления спроса по мере снятия карантина вряд ли стоит. Такая же картина, кстати, складывается и в других странах-производителях автомобилей, многие правительства уже принимают меры для поддержки автопрома.

Азербайджан только начинает производить автомобили, и в таком виде эта проблема здесь не стоит. Но мы являемся импортером автомобилей, причем, достаточно крупным. По итогам 2019 года в страну импортированы 43,156 тыс. легковых автомобилей на сумму почти 546,5 млн долларов, что на 34,1% выше показателя 2018 года. И такая картина царит из года в год – импорт автомобилей ежегодно увеличивается в 1,5-2 раза. Причем, большая часть их завозится из соседней Грузии – со вторичного рынка.

Haqqin.az всегда выступал против того, что власти не принимают достаточных эффективных мер для предотвращения завоза в страну старых машин, что приводит к заторам на улицах и загрязнению атмосферы. Думалось, что пандемия снизит этот показатель, но итоги первого квартала (четырехмесячных данных еще нет) - почти 14,% тыс машин на 140,4 млн долларов. Азербайджанцы, видимо, полны решимости догнать американцев. В принципе это похвально. Но когда американцы ездили в новых дорогих машинах, азербайджанцы предпочитали ездить на дешевых б/у мерседесах и бмв. А что будет, когда уже и американцы пересядут на б/у автомобили? Может, стоит об этом задуматься, пока не поздно.