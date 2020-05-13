Хотя haqqin . az перманентно и обращается к армянской действительности. Устраиваются перестрелки в общественных местах, толпы озверевших людей врываются в больницы для сведения счетов с ранеными. И как роза в этом букете преступлений смотрелась недавняя драка армянских депутатов на улице, когда вице-спикер парламента головой разбил нос блогеру, да и сам получил от его приятелей побои. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что произошло в парламенте этой страны.

Во время выступления главы партии «Светлая Армения» и ее парламентской фракции Эдмона Марукяна в зале заседаний Национального Собрания ситуация накалилась настолько, что в ход пошли кулаки. Как помнят читатели, выступление Марукяна было прервано депутатом от правящего блока «Мой шаг» Бабкеном Туняном, а затем и его коллегой Сасуном Микаеляном, который подошел к оратору и начал кулаками наносить ему удары. А потом началась большая потасовка. Со своих мест поднялись депутаты, и было не понятно, кто пришел разнимать, а кто - наносить удары.

Драка носила массовый характер – хоть полицию вызывай. В гуще событий оказались спикер парламента Арарат Мирзоян, вице-премьер Тигран Авинян, они пытались успокоить депутатов. После перебранки депутаты попытались возобновить работу, но неудачно. Потасовка продолжилась с новой силой. Прямой эфир был прерван, зрители продолжали некоторое время слышать голос спикера Мирзояна, усиленного микрофоном. Он в отчаянии, в частности, заявил: «В парламенте что, нет сотрудников безопасности? Пусть придут сюда и восстановят порядок». И, что особенно интересно, за всем этим наблюдал и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который должен выступить здесь с речью.

Партия «Светлая Армения» в знак протеста покинула заседание парламента, а ее глава Марукян отметил, что за инцидент несут ответственность как они, так и депутаты от правящего блока «Мой шаг». По его словам, «в истории Армении произошел беспрецедентный случай». Без особых разъяснений он отметил, что инцидент должен иметь политические последствия. И ни слова о том, что должно было состояться обсуждение отчета о ходе реализации программы правительства на 2019 год.

Затем, через пару часов после инцидента, в ходе своего выступления с трибуны парламента, премьер-министр Армении Никол Пашинян обрушился с гневной тирадой в адрес Марукяна.

Правда, об этом вспомнил позже сам Пашинян. Через пару часов после инцидента, в ходе своего выступления с трибуны парламента, премьер-министр Армении обрушился с гневной тирадой в адрес Марукяна. Пытаясь дать какие-то вразумительные разъяснения по поводу инцидента, он назвал его провокацией против правящей партии. В целом же обильное словоизлияние армянского премьера, пытавшего выгородить депутата от своей партии, было настолько запутанным, что даже местные СМИ не особенно на нем зациклились. Запомнилось лишь одно – он признал, что данный инцидент в парламенте стал его самым большим провалом.

Правда, нам приходилось наблюдать куда большие провалы Пашиняна. И не только в стенах собственного парламента, но и в ходе крупных международных мероприятий. Достаточно вспомнить его попытки вступить в политические дискуссии с президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджанский лидер легко осаждал армянского премьера-выскочку, возомнившего себя великим политиком. Но, видимо, позабыл Воваевич эти уроки ликбеза, а возможно и не считает их для себя провалом.

И пришлось провал премьера как-то исправлять председателю фракции парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц. От имени парламентской фракции она попросила прощение за потасовку «у граждан Армении и всех соотечественников, которые стали очевидцами инцидента». Мнение неочевидцев ее, видимо, не интересует. Но зато по-своему объяснила инцидент. По ее мнению, это «следствие унизительных оскорблений сексуального характера со стороны Марукяна в адрес вице-спикера парламента».

Читаешь эти сводки армянских СМИ и удивляешься. Неужели все это происходит в парламенте страны, лидеры которой всегда с пафосом говорят о величии своего народа, его древней и неподражаемой культуре? Факты же свидетельствуют о другом. Если описанная потасовка вначале напоминала массовые драки английских футбольных фанатов, то председатель фракции парламентской фракции правящего блока перенесла нас в какой-то дом терпимости. А ведь действия-то происходят в парламенте. И в парламенте парламентской страны.

Но и последний адрес поставила под сомнение депутат от партии «Светлая Армения» Ани Самсонян. По ее словам, «послание в речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна было следующим: любой, кто отныне будет говорить, может быть избит». Именно такую запись сделала она на своей странице в Facebook. И подтвердила наши утверждения о царящем в армянском обществе беспределе. Более того, депутат ясно дала понять, что беспредел этот внедряется сверху. Вот и используют верхи парламент как большой зал для боя без правил – когда на недовольных слова не действуют, в ход идут кулаки.