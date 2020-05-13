Поединок длиною в 80 лет… слово публицисту
Прежде чем поведать об этой истории – глубоко личной я немало передумал – а надо ли? И в конце концов пришел к выводу: «Надо». Ибо то, что я расскажу, уважаемый читатель, имеет смысл для каждого из нас – без преувеличения. Почему? Читайте дальше об истории, которая сопровождает меня всю мою жизнь, с 1943 года до того самого того момента в марте нынешнего 2020 года, когда если, если помнят постоянные посетители Haqqin.аz, редакция собиралась отметить мое 80-летие.
Доктор Фельдман: «Он еще вернется, этот вирус…»
Первый сигнал об опасности прозвучал 14-го числа, когда в телефоне раздался несколько растерянный голос нашего главреда, сообщившего о правительственном решении: все встречи и собрания отменяются из-за надвигающейся опасности – коронавируса.
“Коронавирус?! Что же это за чудо-юдо?», - подумал в тот день наверняка не только я один.
Неужто это «Он», тот самый вирус, про которого доктор Александр Фельдман, принимавший в далеком 1943 году поздравления в связи с исцелением трехлетнего сына прокурора Нахчиванской автономии Гусейна Агаева, счел нужным предупредить его не без юмора: «Он, вирус, просто испугался, я ему успел шепнуть, мол, что ты делаешь, ведь перед нами прокурорский сын! Не знаю как тебе, а мне, бедному еврею, несдобровать. Такой уж это тип, вирус, пробившийся в самое легкое нашего малыша, он так просто не отступит. Он еще вернется: не сегодня – так завтра, не завтра так после когда-нибудь. И никто не скажет точно, когда он повторит свой предательский визит. Такая уж натура у него, у этого паскудного невидимого существа - вируса…»
Разумеется, я трехлетний малыш, задыхавшийся в люльке, изготовленной мои старшим братом Чингизом в местечке словно бы названной в мою честь – Бата-бат, ни тогда, в далеком 1943-ем, ни много позже и не подозревал об опасности, которой я должен был остерегаться всю оставшуюся жизнь. Чина, так мы все именовали старшего брата, поведал о предсказании Фельдмана уже много лет спустя - на моем 50-летии, отмечаемом вместе с журналистской братией в «Старом интуристе». «Получается, отстал от тебя вирус. Сгинул видать, где-то в горах Бата-бата, гадина!», - заключил он свой короткий рассказ о давней истории. Мы дружно опрокинули рюмки и кто-то изрек: «С нашей советской водкой Гитлер не смог совладать, а тут у нас самый надежный союзник - «Столичная»!»
«Поединок продолжается?»
Так что же, выходит мы зря праздновали победу? Как ни крути, а получается, что спустя три десятка лет вирус вновь явился по мою душу? Поединок продолжается. Третий раунд? «Накось, выкуси! - показал я шиш в мардакянскую темень, хотя, если честно, невольно подумалось: «Ну что за гадина этот вирус! Я то считал, что он давно отстал от меня. А он, оказывается, знай себе шастал все эти десятилетия за мной. И вот настиг в самый счастливый жизненный миг - в день 80-летия!
Я тебя узнал, враг проклятый, хоть ты и прикрылся новой кликухой – «Коронавирус». Ну-ну, посмотрим что ты еще выкинешь.
«Я в Бата-бате от тебя ушел, в Баку однажды – в 1958 ты пытался меня, первокурсника скрутить. Тогда меня спасла мама со своими одной ей известными снадобьями. Сейчас ни мамы, ни снадобий и ты, небось, решил, что самое время продолжить этот поединок, длящийся почти 80 лет! Ничегусеньки у тебя не получится! Насмотрелся я на всякие эпидемии. Со мной даже самая последняя из них – народофронтовская ничего не смогла поделать. Такая уж у нашего поколения закалка - большевистская – от отцов досталась. А они, отцы наши, между прочим, хоть и проиграли бой самому Мир-Джафару, а войну таки выиграли, явившись на его суд в 1955 в качестве свидетеля!» Это - фрагмент из моего тоста на недавнем семейном торжестве по случаю 80-летнего юбилея.
Закончился март – мой любимый месяц, за ним апрель. И вот на дворе майские праздники. Все – как всю предыдущую жизнь. Разница лишь в том ,что по утрам не слышно Левитана с его “От Советского информбюро!” Вот уж которую неделю я внимательно отслеживаю происки короновируса. Признаться до Гитлера ему далеко. Правда, в отличие от фашистов он таки пробрался в наш Баку. Ну и что из того?
Схватка продолжается
Судите сами: “Благодаря принятым в Азербайджане мерам предотвращено массовое заражение». Таково официальное мнение. C ним cогласны и в Европейском банке реконструкции и развития.
А вот что сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабмине: согласно данным рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB (представьте – кругом вроде бы свирепствует коронавирус, а наш сайт как и вся республика в целом находитcя в рабочем режиме!) в последние недели наблюдается позитивная динамика между числом инфицированных и выздоровевших. Это уже хорошо. Тем более, что несмотря на продление особого карантинного режима до 31 мая, производится смягчение ряда ограничений.
Бакинцы уже это почувствовали при передвижении по городу, и прежде всего при посещении магазинов. Этот вывод наилучшим образом подтвердился сообщением упомянутого выше Оперативного штаба: в начале мая в республике зафиксировано 1932 случая заражения коронавирусом, 1441 человек выздоровели, 25 скончались, в стационаре находились 446 инфицированных. Эти данные к моменту данной публикации наверняка подверглись позитивным изменениям. Каким – читатель узнает из регулярных официальных сообщений. Кстати, регулярное информивание населения о ходе поединка с невидимым противником также способствует сохранению общественного спокойствия. Ни в Баку ,ни в целом по республике среди населения – никаких признаков паники, сообщают корреспонденты haqqqin.аz. Согласитесь, без этого невозможно уcпешное преодоление нагрянувшей неожиданно беды. Сюда следует подверстать и последние сообщения наших корреспондентов из различных регионов страны. Согласно им в местных больницах врачебные коллективы в целом благополучно справляются со случаями заражения. Налажена постоянная связь с республиканским Оперативным штабом. Вот последняя информация об этом. На территории страны сделано 152 597 тестов на коронавирус. На сегодня в Азербайджане зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране установлено 1 894 случаев заражения инфекцией, 1 411 из них вылечились, 25 умерли, лечение 458 пациентов продолжается в больницах особого режима. Можно считать, что и второй раунд за нами?!
Из сказанного вовсе не следует, что борьба с проклятьем начала нового века окончена. Она продолжается. И как долго продлится никто точно не скажет. Но сегодня можно определенно говорить о том, что превентивные меры предпринятые руководством Азербайджана позволили дать серьезный отпор эпидемии. Не случайно сейчас наша страна упоминается в числе государств - лидеров по эффективности борьбы с пандемией. А по оценке Европейского банка реконструкции и развития энергичные меры предпринятые в Азербайджане для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, высоко оцениваются международным сообществом. Это счел нужным подчеркнуть в своем письме президенту АР Ильхаму Алиеву глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус.
Заметим к слову, что по оценке Европейского банка реконструкции и развития, решения президента Азербайджана, направленные на сохранение экономического потенциала и поддержку населения в условиях пандемии, могут служить примером для других стран.
Итак, впереди третий раунд, скорее всего последний.