Расим Агаев, автор haqqin.az 03:50

Прежде чем поведать об этой истории – глубоко личной я немало передумал – а надо ли? И в конце концов пришел к выводу: «Надо». Ибо то, что я расскажу, уважаемый читатель, имеет смысл для каждого из нас – без преувеличения. Почему? Читайте дальше об истории, которая сопровождает меня всю мою жизнь, с 1943 года до того самого того момента в марте нынешнего 2020 года, когда если, если помнят постоянные посетители Haqqin.аz, редакция собиралась отметить мое 80-летие. Доктор Фельдман: «Он еще вернется, этот вирус…» Первый сигнал об опасности прозвучал 14-го числа, когда в телефоне раздался несколько растерянный голос нашего главреда, сообщившего о правительственном решении: все встречи и собрания отменяются из-за надвигающейся опасности – коронавируса. “Коронавирус?! Что же это за чудо-юдо?», - подумал в тот день наверняка не только я один.

Неужто это «Он», тот самый вирус, про которого доктор Александр Фельдман, принимавший в далеком 1943 году поздравления в связи с исцелением трехлетнего сына прокурора Нахчиванской автономии Гусейна Агаева, счел нужным предупредить его не без юмора: «Он, вирус, просто испугался, я ему успел шепнуть, мол, что ты делаешь, ведь перед нами прокурорский сын! Не знаю как тебе, а мне, бедному еврею, несдобровать. Такой уж это тип, вирус, пробившийся в самое легкое нашего малыша, он так просто не отступит. Он еще вернется: не сегодня – так завтра, не завтра так после когда-нибудь. И никто не скажет точно, когда он повторит свой предательский визит. Такая уж натура у него, у этого паскудного невидимого существа - вируса…» Разумеется, я трехлетний малыш, задыхавшийся в люльке, изготовленной мои старшим братом Чингизом в местечке словно бы названной в мою честь – Бата-бат, ни тогда, в далеком 1943-ем, ни много позже и не подозревал об опасности, которой я должен был остерегаться всю оставшуюся жизнь. Чина, так мы все именовали старшего брата, поведал о предсказании Фельдмана уже много лет спустя - на моем 50-летии, отмечаемом вместе с журналистской братией в «Старом интуристе». «Получается, отстал от тебя вирус. Сгинул видать, где-то в горах Бата-бата, гадина!», - заключил он свой короткий рассказ о давней истории. Мы дружно опрокинули рюмки и кто-то изрек: «С нашей советской водкой Гитлер не смог совладать, а тут у нас самый надежный союзник - «Столичная»!» «Поединок продолжается?» Так что же, выходит мы зря праздновали победу? Как ни крути, а получается, что спустя три десятка лет вирус вновь явился по мою душу? Поединок продолжается. Третий раунд? «Накось, выкуси! - показал я шиш в мардакянскую темень, хотя, если честно, невольно подумалось: «Ну что за гадина этот вирус! Я то считал, что он давно отстал от меня. А он, оказывается, знай себе шастал все эти десятилетия за мной. И вот настиг в самый счастливый жизненный миг - в день 80-летия! Я тебя узнал, враг проклятый, хоть ты и прикрылся новой кликухой – «Коронавирус». Ну-ну, посмотрим что ты еще выкинешь. «Я в Бата-бате от тебя ушел, в Баку однажды – в 1958 ты пытался меня, первокурсника скрутить. Тогда меня спасла мама со своими одной ей известными снадобьями. Сейчас ни мамы, ни снадобий и ты, небось, решил, что самое время продолжить этот поединок, длящийся почти 80 лет! Ничегусеньки у тебя не получится! Насмотрелся я на всякие эпидемии. Со мной даже самая последняя из них – народофронтовская ничего не смогла поделать. Такая уж у нашего поколения закалка - большевистская – от отцов досталась. А они, отцы наши, между прочим, хоть и проиграли бой самому Мир-Джафару, а войну таки выиграли, явившись на его суд в 1955 в качестве свидетеля!» Это - фрагмент из моего тоста на недавнем семейном торжестве по случаю 80-летнего юбилея.