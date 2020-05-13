Заур Джавадов родился в Латвии 33 года тому назад в азербайджанской семье. В ней всегда говорили на родном языке, сохраняли национальные традиции. Еще в возрасте 4 лет Заур начал заниматься борцовскими видами спорта, боевыми искусствами - занимался карате, потом тайским боксом. Позже судьба привела его к кик-боксингу. На ринге в этом виде спорта он не раз становился чемпионом Латвии и Балтии. Карьера его шла по восходящей. Победы следовали за победами. Он завоевывал чемпионский пояс первенства Европы в 2009 и в 2016 году.

В возрасте 24 лет спортсмен, перешедший в профессионалы полетел в Таиланд, чтобы сразиться с соперником из Америки, который был тяжелее на 20 килограммов. Сам Заур сейчас вспоминает о том бое, как о самом тяжелом и «кровавом». Ему удалось выстоять и победить по очкам именитого соперника.

Сейчас он действующий чемпион мира по кик-боксингу. Недавно стало известно, что Заур получил латвийское гражданство. Для него это был вопрос чести. Он всегда выступал за Латвию на рингах Европы и мира, поднимал победный флаг страны, но не чувствовал себя до конца принадлежащим Латвии полностью.

Начинал процесс натурализации довольно давно. Но паспорт получить мешали разные обстоятельства — объективные и субъективные. Наконец, в марте этого года ему это удалось. И сам спортсмен сказал так о событии в своем Instagram:

«Недавно произошло важное событие для меня! Уже много лет в ринге я поднимаю флаг страны в которой родился и живу. И вот пройдя все необходимые процедуры и сдав все экзамены, я, наконец, получил то, что уже очень давно хотел, я стал гражданином Латвийской Республики! Для меня это большая победа!».

Он, согласно условиям натурализации, сдал экзамен на знание латышского языка, а также на знание истории и конституции Латвии, спел гимн страны.

Кроме патриотического значения этого акта, для Заура важным является и то формальное обстоятельство, что паспорт гражданина Латвии открывает ему границы множества государств, а для спортсмена чрезвычайно важно — безвизовый режим для латвийцев дает возможность свободно перемещаться по миру. А паспорт Латвии — пятый в мире в рейтинге свободы передвижения.

Сейчас он тренируется на природе — в лесу, у моря, иногда дома. Но пока нет спарринг-партнера: действуют ограничения на время коронавируса. А ведь 10 октября он должен будет в Риге бороться за второй пояс чемпиона мира.

Правда, по словам Заура, дата сейчас подтверждена не 100-процентно, никто пока не может быть уверен в датах окончательного снятия ограничений на массовые мероприятия, в том числе, спортивные. Ее недавно перенесли с первоначального дня боя, который должен был состояться 30 мая.

О своей карьере, спортивных достижениях и будущем Заур рассуждал недавно на волнах радиостанции baltkom.

На вопрос о дальнейшем пути в кик-боксинге чемпион мира ответил: его не прельщает тренерская карьера, скорее всего, он после 37 лет возьмется за спортивный менеджмент. Латвиец азербайджанского происхождения за свою манеру ведения боя на ринге получил меткое прозвище «латышский ниндзя».

Он рассказал также, что будучи ярким представителем своей нации — темные волосы, темные глаза, смуглого вида — он часто ставит в тупик людей, которые мыслят стереотипно, когда они узнают, что он хорошо говорит по-латышски, а еще по-русски и по-английски. Дома с родными он общается на азербайджанском языке, с некоторыми друзьями — по-русски или по-латышски.

Будем надеяться, что спокойный, рассудительный в общении спортсмен азербайджанец снова завоюет престижный чемпионский пояс и поднимет флаг Латвии. И, неважно, когда это случится.