Гюльнар Алиева, собкор 04:47

По решению Минкультуры музыкальная школа №32 в поселке Забрат будет присоединена к музыкальной школе №10 в поселке Маштага. То есть в Забрате как таковой музшколы больше не будет, и обучавшиеся в ней музыкальной грамоте и исполнительскому искусству 200 учеников из поселка и близлежащих девяти школ не смогут продолжить образование. Под большим вопросом и трудоустройство 48 преподавателей забратской музшколы. Правда, 32-й музшколе разрешили до конца учебного работать в Забрате в своем прежнем помещении. Хотя решение о слиянии двух образовательных учреждений было принято еще в начале февраля этого года. Учителя музшколы обратилась в редакцию haqqin.az, чтобы от имени всего преподавательского коллектива рассказать о своей проблеме. По их словам, причиной закрытия школы стала «предвзятая позиция» Минкульта. Дело в том, что когда пять лет назад школой руководил Мубариз Гулиев, были выявлены факты расхищения им государственной собственности. Гулиев давно уволен, но пристрастное отношение к учебному заведению осталось.

«Насколько нам известно, этого Мубариза Гулиева уволили из школы №13 за взятки, но потом почему-то назначили директором у нас. Несколько лет этот с позволения сказать руководитель измывался над нами. Например, за 36 часов занятий платил как за 18 часов. Беспричинно урезал зарплату преподавателей, заявляя, что «у министра культуры Абульфаза Гараева есть долг». Наконец преподавательница Гюнель Солтанзаде, не выдержав самоуправства этого директора подала на него и на начальника Главного управления культуры Баку Джалила Меликова иск в суд. Тяжба продолжалась год и дала результаты – в школу пришла комиссия и Мубариза Гулиева уволили. Но за это на нашу школу ополчились в Минкультуры», - рассказывает педагог Эсмира Сабзалиева. Сначала школе не позволили провести прием новых учеников на этот учебный год, а теперь вот совсем закрывают. Слияние – это только уловка, чтобы избавиться от неугодного коллектива учителей. Музыкальная школа расположена в здании бывшего завода имени Кирова, в этом же здании находятся поселковый муниципалитет и отделение полиции. В настоящее время оно приобретено компанией SOCAR. Для отделения полиции построено новое здание, а муниципалитет переводят в другое помещение. Только для музшколы, для детей места не нашлось. «Мы сюда говорим и от населения Забрата. Люди недовольны тем, что их дети - ученики пяти общеобразовательных школ поселка, теперь не смогут продолжить музыкальное образование. Наша школа размещалась в этом здании с 1997 года, и мы сами, по мере сил ремонтировали помещение. Ежегодно принимали на учебу 200 детей, хотя, если бы разрешили, – могли бы принять 500. К нам приезжают учиться ребята из Сабунчи, Балаханы, Кюрдаханы, Пиршаги, Савалана, Мамедли. И что теперь, дети из этих поселков и сел не смогут приобщиться к культуре, искусству? Это просто удар по культурному уровню огромного пригорода», - уверена Вафа Самедова.

Далеко не все дети смогут ездить в Маштага – это и далеко, и пересаживаться надо с автобуса на автобус. А если не будет учеников, с которыми занимались несколько лет, с первого класса, то и учителям, по их заверению, там делать нечего, не говоря уже о том, что и для них ежедневные поездки за десяток километров совсем не просты. Да и дадут ли им в новой школе приемлемое количество учебных часов, там ведь своих учителей хватает? В Главном управлении культуры забратских педагогов уже предупредили, что не смогут забрать учебные часы у других учителей, чтобы дать им. Садаф Джафарова сообщает, что в сентябре прошлого года они были на приеме у министра Абульфаза Гараева. Но он, как утверждает педагог, только и сделал, что в оскорбительной форме отозвался обо всем коллективе школы. «Мы увиделись с министром в Сумгаите. Он оскорбил нас, сказал: «Я закрыл музыкальную школу № 32, запретил набор учеников. Мы вас из хлева во дворец переводим, а вы недовольны». Пришлось поинтересоваться у министра, где он был, пока 25 лет мы работали в хлеву. Пять лет Мубариз Гулиев воровал, будучи директором этой школы. Мне лично были выделены 36 часов, которые я честно отработала, а деньги получила всего за 18. А если кто пытался протестовать, потом вообще часов не давали, заявляя, что учеников мало. А теперь нас упрекают, что, мол, плату за 300 учебных часов, присвоили. Но разве это мы их украли? Расхитителя уволили – замечательно, но школу-то зачем закрывать?», - возмущается Джафарова. А теперь, как утверждают обратившиеся, министр обвиняет их в бунте и в том, что они настраивают родителей против руководства Минкульта. Гараев заявил, что от Забрата до Маштага всего-то 10 минут езды, чего ж не прокатиться…