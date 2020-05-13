С 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения Азербайджанской армии. Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, учения будут проведены согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Согласно информации, в учениях примут участие до 10 000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Отмечается, что в ходе учений будут отработаны вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и родов войск, проверены огневые и маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок.

Замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомба-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника.

Проверка практических действий войск будет осуществляться в различных учебных центрах и на полигонах.