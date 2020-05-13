Фамиль Садыгов стал акционером «Газпрома»
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамиль Садыгов стал владельцем обыкновенных акций компании, получив в уставном капитале долю в 0,000232%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы газового холдинга.
«Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ПАО «Газпром»: 06 апреля 2020 г.», - говорится в сообщении холдинга.
Фамиль Садыгов родился в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. В разные годы занимал должности заместителя руководителя Федеральной дорожной службы РФ, замминистра РФ по налогам и сборам, заместителя руководителя Федерального казначейства (федеральной службы) РФ, заместителя председателя правления «Газпромбанк».