В Китае новые случаи заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки в стране выявили три новых случая инфицирования коронавирусом, передает ТАСС.

Сообщается, что все три случая заражения являются местными.

Отмечается, что шесть человек были выписаны из больниц, летальных исходов за сутки не зафиксировано. В настоящее время 101 человек в стране по-прежнему болеет и проходит лечение, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Количество завозных случаев заражения в Китае достигло 1 692, при этом 1 632 человека выздоровели, 60 проходят лечение, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.