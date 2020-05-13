США начали поднимать цены на нефть

В Capital Economics отметили, что такая статистика прямо свидетельствует о прохождении наиболее тяжелого периода в нефтяном кризисе. Она означает, что спрос и предложение нефти вошли в равновесие, и угроза заполнения хранилищ отступает.

Неожиданное снижение коммерческих запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей привело к началу подъема цен на нефть. Сорта Brent и WTI выросли на процент по сравнению с началом дня. Аналитики ожидали увеличение запасов на 4,1 миллиона баррелей, отмечает Reuters.

Главным на данный момент опасением остается угроза второй волны пандемии коронавируса. Она может привести к остановке смягчения карантинных мер, которое способствует росту потребления нефти. Новые случаи заражения зафиксированы в Южной Корее и Китае, заявивших о победе над заболеванием и открывающих предприятия.

Снижение добычи в США, которые официально не принимали на себя никаких обязательств, связано с серьезными проблемами в отрасли. Большинство малых и средних компаний по разведке и добыче нефти находятся на грани банкротства. В связи с этим в Белом доме добились от Федеральной резервной системы (ФРС) включения в готовящуюся программу помощи положений, которыми смогут воспользоваться нефтяники.

Ранее о добровольном сокращении добычи с 1 июня за пределами сделки ОПЕК+ также заявили Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. В свою очередь Россия, как отмечают западные эксперты, пока строго выдерживает утвержденные соглашением квоты.