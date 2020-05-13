ВОЗ: Коронавирус может никогда не уйти, как и ВИЧ

«Это новый вирус. Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая», – передает слова Райана агентство.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что новый коронавирус может стать эндемической (постоянной), как сезонный грипп, инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном.

Эксперт, однако, подчеркнул, что сложно предсказать, что будет дальше.

«Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса. Люди с ВИЧ живут довольно долго. Поэтому очень важно реалистично смотреть на вещи. Мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы одержать победу над вирусом», – заявил Райан.

Он также подчеркнул, что вирусологи крайне осторожно прогнозируют дальнейшее развитие ситуации с пандемией. «Это новый вирус, - отметил он. - Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним. В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая. Однако что будет дальше, предсказать достаточно сложно».

По его словам, очень важным будет возможное изобретение вакцины и проведение повсеместной вакцинации. «Но эта вакцина должна быть эффективной и доступной для всех», – заявил он.

Эндемическими называют инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности – они возобновляются без заноса извне.