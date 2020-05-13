Коронавирус в Армении: 3718 заболевших, 49 умерших

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, передает «Спутник -Армения».

Отмечается, что по состоянию на 12 мая, в стране было 3718 выявленных случая заражения. Таким образом, за сутки обнаружено 142 новых случаев. Умерли от осложнений коронавируса 49 человек (плюс один за истекшие сутки). Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 21.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 1572. На лечении находятся 2218 человек.

В стране проведено в общей сложности 36016 тестов.