Китай планирует ответные санкции против США

Китай недоволен позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению COVID-19 и рассматривает ответные санкции, сообщает газета Global Times, ссылаясь на источники.

Конфликт двух держав разворачивается из-за заявлений США о том, что китайские чиновники «ответственны» за пандемию коронавируса.

По данным издания, четыре конгрессмена и две организации будут включены в санкционный список Китая. В частности, называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, обвинивший страну в пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Трамп введет санкции против КНР при отказе сотрудничать по коронавирусу. До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм подготовил законопроект, дающий администрации США возможность вводить санкции, если Китай откажется сотрудничать в рамках расследования. Китайские власти выразили США решительный протест в связи с данным законопроектом.