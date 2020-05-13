Саудовская Аравия наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия в июне намерена наполовину сократить поставки нефти в США и Европу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%. Саудовская компания Saudi Aramco также уведомила трех покупателей в Азии о сокращении июньских поставок.

Как указывает агентство, такие меры королевство предпринимает для сокращения избытка нефти на мировом рынке и его восстановления.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия 11 мая объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу еще на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом, ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не до 8,5 млн б/с, как указано в соглашении ОПЕК+. Примеру Саудовской Аравии последовали позже и другие страны, такие как Кувейт и ОАЭ.