В Украине рекорд по числу выздоровевших от COVID-19

В Украине число выздоровевших от коронавируса впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

«За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 человека. При этом было рекордное количество выздоровевших — 427 человек. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших», — отметил украинский министр.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 143 пациента выздоровели.