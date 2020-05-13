В Армении продлевают карантин: еще на месяц

Правительство Армении в ходе сегодняшнего заседания приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 13 июня из-за эпидемии нового коронавируса.

"В течение режима ЧП мы продолжим ослабление экономических ограничений. Однако, если ситуация с пандемией резко ухудшится, мы будем вынуждены опять ввести жесткие ограничения", - приводит ТАСС слова премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении за прошедшие сутки обнаружено 142 новых выявленных случая заражения COVID-19. Умерли от осложнений коронавируса 49 человек. Число подтвержденных случаев заражения составило 3 860.