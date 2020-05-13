Коронавирус выявили еще у 9 974 россиян

В России выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 9 974, до 252 245, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, передает РИА Новости.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 974 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4049 (40,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.