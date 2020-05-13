Грузия открывает Марнеули

С Марнеули 18 мая будет снят статус карантинной зоны, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

При этом с сегодняшнего дня полностью снимается ограничение на въезд и выезд в города Рустави и Гардабани.

"Сегодня полностью снимается любое ограничение на въезд и выезд в города Рустави и Гардабани. Также с 18 мая Марнеули больше не будет карантинной зоной, и жители этого региона смогут без проблем передвигаться, как и граждане страны", - приводит Sputnik Грузия слова грузинского премьера.