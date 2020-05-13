Ученые раскрыли тайну самого древнего храма

Израильские ученые раскрыли загадку древнейшего из обнаруженных сооружений Гёбекли-Тепе в Турции, который старше Стоунхенджа на шесть тысяч лет. Согласно данным, опубликованным в Cambridge Archaeological Journal, храмовый комплекс был построен как единый архитектурный ансамбль, что полностью меняет представления о развитии человеческой цивилизации.

Специалисты прибегли к архитектурному анализу общей геометрии комплекса, который включает в себя несколько десятков мегалитических сооружений круглой формы. Оказалось, что три сооружения с диаметром до 20 метров должны были составлять одну крупную постройку. Это опровергает популярную гипотезу, согласно которой методы планирования возникли гораздо позже Гёбекли-Тепе, построенного 11,5-11 тысяч лет назад, пишет Лента.ру.

Ученые считали, что мегалит воздвигли охотники-собиратели, поскольку более продуманное строительство характерно для ранних фермеров, живших 10,5 тысячи лет назад.

Открытие исследователей указывает на то, что 11 тысяч лет назад происходили значительные культурные изменения. Базовые методы планирования использовались в Леванте (исторический регион к востоку от Средиземного моря) в период раннего неолита (9500 лет до нашей эры). Однако теперь стало ясно, что они были известны ранее и сделали возможным переход к прямоугольной архитектуре, характерной для фермерских общин.