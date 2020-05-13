Памятно, как еще несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп негодовал по поводу высоких цен на нефть. Причина – дорогая нефть мешала быстрому развитию экономики США. Но пандемия коронавируса практически остановила движение, избытки нефти на рынке непомерно выросли, а цены на фьючерсы порой падали даже до минусовых отметок. И вновь Трамп стал негодовать, но на этот раз по поводу низких цен, что его, пожалуй, еще более напугало. Нефтяные компании страны оказались на грани банкротства. И он сделал невозможное – посадил за стол участников развалившегося было ОПЕК+, которые пошли на изъятие с рынка 9,7 млн баррелей нефти в сутки. И цены поползли вверх.

Реакция Трампа не замедлила сказаться. Он не мог скрыть радости по поводу роста цен. «Цены на нефть пошли вверх, что прекрасно для нефтяной индустрии и для ситуации с рабочими местами», - сказал он на встрече с губернатором Техаса. А вскоре лидер США подчеркнул, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции. И выдал причину своей радости в твиттере: «Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо».

Конечно, пандемия и так увеличила безработицу в стране на десятки миллионов человек. А сколько еще нефтяников и представителей смежных с ними профессий могут в короткий срок пополнить ряды безработных, трудно сказать. В то же время именно безработица сегодня стала основным макроэкономическим показателем, на которую ориентируется даже Федеральная резервная служба США при определении своей монетарной политики. И все это накануне предстоящих в ноябре президентских выборов. А тут сразу и нефтяные компании остаются в строю, и рекордно дешевый бензин для автомобилей, который для американцев как хлеб насущный.

Правда, США непосредственного участия в снижении глобальной добычи нефти участия по ряду причин не приняли. Железнодорожная комиссия Техаса, регулятор нефтяной отрасли штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи нефти для местных компаний. Вместо этого решено приоритетно поддержать компании, которые добывают до тысячи баррелей в день, и снять ряд ограничений на консервацию и открытие скважин. И такое решение, скорее всего, было принято под политическим давлением.

В начале апреля, до того как была подписана последняя сделка ОПЕК, именно президент Трамп предложил, чтобы США сократили добычу нефти в качестве естественной реакции на ухудшающиеся рыночные условия. Но действительность превзошла все ожидания. Так, в апреле министерство энергетики ожидало, что к концу года добыча в США упадет на 2-3 млн баррелей в сутки. Но по недавним подсчетам Reuters, США уже сокращают объем добычи нефти на 1,7 млн баррелей в день. А прошел-то всего месяц, а до конца года еще сколько может произойти событий.

Нефтяной вопрос для Трампа весьма важен. Он, пожалуй, больше обсуждал именно этот вопрос с лидерами России и Саудовской Аравии, чем проблемы, вызванные коронавирусом. О переговорах министров энергетики трех стран и говорить не приходится. Не случайно, Трамп пообещал в скором времени представить план по поддержке американских нефтегазовых компаний и предупредил, что в ближайшие годы у них все равно будут трудности. «Нефть - это несущая стена мира», - заверил он бизнес, пояснив, что альтернативные источники энергии сейчас не в состоянии заменить углеводороды. Правда, воспользовавшись низкими ценами, США заполнили стратегические нефтяные запасы страны, но главное - обеспечить национальную энергетическую безопасность и не допустить сокращения рабочих мест.

И не случайно Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2020 год на 1 доллар - до 34 долларов за баррель, а на 2021год на 2 доллара - до 48 долларов за баррель. А ведь цены на нефть марки Brent в апреле составили в среднем только 18 долларов за баррель, что на 13 долларов ниже среднего показателя за март. Это показывает, что прогнозы берутся не с потолка, а рассчитываются с учетом многих параметров. Достаточно отметить, что тоже самое министерство ожидает, что во втором квартале 2020 года в среднем цены будут составлять 23 доллара за баррель, а затем увеличатся до 32 долларов за баррель во второй половине года. Хотя уже сегодня эта цена колеблется вокруг 30 долларов за баррель, а глобальная экономика, в том числе и американская, начинает восстанавливаться.

С этой цифрой президент США, безусловно, знаком. Возможно, она не совсем комфортна для американских производителей сланцевой нефти, но достаточна, чтобы они не приостанавливали свою деятельность, наводняя рынок огромной армией новых безработных. В то же время на сегодняшний день, думается, именно эта цена должна вполне устраивать эту страну. Ведь дорогая нефть, являющаяся одним из основных двигателей экономики, в условиях рецессии, в которую скатилась глобальная экономика, частью которой является экономика США, будет мешать наращивать темпы его развития. Ослабшей экономике дорогая нефть не нужна. А прогнозируемые министерством показатели помогут быстрому восстановлению экономики США, да и нефтепроизводители от таких цен будут иметь выгоду. И прогноз Минэнерго США в данном случае можно принять даже за некую установку для нефтяного рынка на ближайшую перспективу. Смысл политики США – нам хорошо и вам тоже неплохо.