Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения приусадебных участков и посевных площадей в Гусарском районе.

Согласно распоряжению, с целью улучшения водоснабжения приусадебных участков и посевных площадей в селе Зухул Гусарского района из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) госбюджета Азербайджана на 2020 год, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» будет выделено 652 тысячи манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.