Музейный центр "Ичеришехер" проведёт онлайн-конференцию с музеем Грузии

Музейный центр "Ичеришехер" 15 мая в 11:00 совместно с Национальным музеем Грузии проведет международную онлайн-конференцию под названием "Старейшее музейное дело в новейшие времена", посвященную Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, сообщили в пресс-службе центра.

В сообщении говорится, что внезапно возникшая ситуация, вызванная пандемией нового коронавируса, ставит перед специалистами музейного дела необходимость скорейшего реагирования и экстренного внедрения в практику инновационных подходов. В это непростое время многие музеи проявили себя креативно и с помощью новейших технологий создали возможность для онлайн-посетителей ознакомиться со своими экспонатами в интерактивном формате.

Проведение онлайн-конференции позволит ознакомиться с аналогичной международной практикой и опытом соседей, чья историко-географическая близость объективно рождает некоторую схожесть в подходах к решению вышеупомянутых задач. Также за круглым столом будут обсуждаться возможности дальнейшего сотрудничества отечественных музейных работников с грузинскими коллегами.

Отметим, что желающие принять участие в конференции могут отправить свои данные для регистрации на [email protected]