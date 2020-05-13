Крупнейший в мире спутниковый оператор объявил о банкротстве

Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации. Об этом сообщается на сайте компании.

«Это переломный момент в истории нашей компании. Intelsat является пионером и основоположником спутниковой индустрии. Уже более 50 лет нас уважают за качество, инновации, лидерство в отрасли и премиальные услуги. Наш успех пришел несмотря на то, что мы были обременены существенным долгом. Сейчас настало время изменить это», — сказал генеральный директор компании Стивен Шпеннглер.

С помощью процедуры банкротства компания хочет получить разрешение от Федеральной комиссии по связи США на использование частот C-диапазона для развёртывания инфраструктуры сети 5G на американской территории. Кроме того, компания получила серьезный ущерб от пандемии коронавируса.