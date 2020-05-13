Новая Зеландия выделит дополнительно 30 миллиардов на поддержку экономики после пандемии коронавируса нового типа. Об этом решении объявила председатель правительства страны Джасинда Ардерн.

По ее словам, центральной составляющей бюджета 2020 года станет создание специального фонда в размере 50 млрд новозеландских долларов ($30,2 млрд).

"Фонд восстановления после COVID-19 обеспечит крупные инвестиции в создание рабочих мест и бесплатное обучение ряду профессий, строительство 8 тыс. единиц социального жилья и расширение программы бесплатного питания в школах", - говорится в заявлении Ардерн, передает ТАСС.

Также премьер отметила, что, согласно прогнозам государственного казначейства, "пакет мер по стимулированию занятости поможет сохранить 138 тыс. рабочих мест... и обеспечить рост занятости в течение следующих двух лет".