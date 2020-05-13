Коронавирус охватил министерство в Армении

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян самоизолировался. Об этом вице-премьер Армении, комендант на период чрезвычайного положения Тигран Авинян заявил в ходе заседания правительства.



"К сожалению, у нас есть зафиксированные случаи коронавируса в Министерстве территориального управления и инфраструктур. Сегодня Папикян по этой причине самоизолировался", - сказал сообщил Авинян.

По словам Авиняна, по этой причине именно он выступает с докладом по вопросу, который касается осуществления перераспределения в госбюджете Армении на 2020 год.