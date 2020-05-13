Сиявуш Новрузов разделяет мнение о том, что министр Абульфаз Гараев не мог не знать о масштабной коррупции в своем министерстве. Депутат считает, что министр в любом случае несет моральную ответственность за своих подчиненных, а если выяснится, что он причастен к этим преступлениям, то будут приняты соответствующие меры.

Отвечая на вопрос журналиста о том, должен ли министр Абульфаз Гараев подать в отставку после разоблачения его подчиненных, Сиявуш Новрузов отметил, что такая практика существует во многих странах мира.

«Во многих странах мира после разоблачения случаев коррупции министр подает в отставку и ведется расследование. Но политическая культура в Азербайджане подходит к этому поэтапно. У нас есть случаи, когда уволенные за коррупцию чиновники присоединяются к оппозиции. Во всем мире, если чиновник не доволен политикой властей, то он открыто объявляет об этом, подает в отставку и переходит в оппозицию. За всю историю нашей страны таких случае не было. К оппозиции присоединяются те, кто был уволен за коррупцию и другие нарушения», - сказал он.