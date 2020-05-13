Вакцину от коронавируса испытали на макаках

«Мы показали, что одиночная доза вакцины ChAdOx1-nCoV-19 защитила макак от развития пневмонии и появления повреждений тканей легких, связанных с COVID-19, после того, как мы ввели в их организм большую дозу вируса SARS-CoV-2», – отметили ученые, сообщает ТАСС.

Американские и британские ученые проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.

Группа молекулярных биологов и медиков из национальных институтов здоровья США и Оксфорда под руководством Сары Гилберт, профессора Оксфордского университета (Великобритания), разработала вакцину ChAdOx1-nCoV-19. За основу была взята вирусная вакцина британских ученых.

Проверив ее работу на мышах, ученые приступили к опытам на макаках-резусах, приматах, испытывающих полный набор всех симптомов, характерных для развития коронавируса у человека. Сперва ученые ввели небольшие количества вируса в тело шести приматов, дождались развития иммунного ответа. После этого они попытались заразить животных настоящим коронавирусом.

Опыты показали, что вакцина полностью защитила обезьян от проникновения вируса в их легкие и развития пневмонии. Однако при этом не мешала коронавирусу заражать клетки слизистой оболочки носа приматов.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что вакцинация не сделала иммунитет приматов «пособником» коронавируса и не вызывала чрезмерно бурной иммунной реакции, способной стать причиной гибели животных или людей.