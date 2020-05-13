Синоптики о погоде на завтра

Завтра, 15 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

На Апшероне ночью 13-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, град, ночью и утром туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 мая на Апшероне ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.