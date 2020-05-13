Омбудсмен Азербайджана отклонила предложение о встрече с Арманом Татояном

Напомним, что ранее haqqin.az писал о том, что омбудсмен Армении Арман Татоян на заседании Национального собрания выразил готовность встретиться с новым уполномоченным по вопросам прав человека Азербайджана.

«Смешно, абсурдно и парадоксально для Армении, которая не в состоянии воспринимать прогрессивные ценности человечества и чье название ассоциируется с понятиями политики агрессии и государственного терроризма, говорить о защите прав и свобод человека», - заявила Сабина Алиева в интервью АзерТАдж, комментируя заявление Татояна.

Затронув высказывания омбудсмена Армении о том, что «омбудсмен» сепаратистского режима также должен принимать участие в обсуждении любого вопроса, связанного с Нагорным Карабахом, Сабина Алиева сказала, что это заявление фактически является большим неуважением к нормам международного права, пренебрежением принципом неприкосновенности территориальной целостности и поддержкой сепаратизма.

«Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, провела политику этнической чистки, в результате чего более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, столкнулись с гуманитарной катастрофой. Наряду с этим страной-оккупантом был совершен Ходжалинский геноцид, который является одной из самых страшных трагедий ХХ века и самых кровавых страниц политики этнической чистки и геноцида против нашего народа со стороны агрессивных армянских националистов, преступлением против человечества. Если защита прав человека интересует омбудсмена Армении, то пусть он вспомнит эти факты и еще раз взглянет на соответствующие реалии», - сказала она.

Омбудсмен добавила, что если омбудсмен Армении хочет вынести на обсуждение вопросы защиты прав человека, то в первую очередь должны быть немедленно и безоговорочно выполнены четыре резолюции ООН.

«Каждый день я получаю многочисленные обращения от наших соотечественников, основные права которых были нарушены в результате этой оккупации. Они также обратились в Европейский суд по правам человека. В таком случае заявление омбудсмена Армении о защите прав человека на исторических землях Азербайджана является не только вздором, но и оскорблением человечества, очередной попыткой обмануть международное сообщество», - подчеркнула С.Алиева.

Уполномоченный по правам человека также добавила: «После устранения факта оккупации и восстановления всех фундаментальных прав наших соотечественников мы можем провести переговоры с омбудсменом Армении по правам человека».