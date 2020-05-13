Глава Тертера - не английская королева, но вне подозрений

Несколько дней назад в социальных сетях распространилась информация о том, что после спецопераций СГБ против коррумпированных чиновников глава ИВ Тертерского района Мустегим Мамедов распорядился вернуть все зарплатные карты людям, привлеченным к общественным работам.

Глава района поспешил лично опровергнуть распространившиеся слухи.

«У нас в районе не может быть таких противозаконных действий. Мы никогда не присваивали хлеб бедных людей. Если у нас в районе и вправду есть такие нарушения, то их найдут, а мы ответим перед законом», - заявил Мустегим Мамедов в интервью местным СМИ.