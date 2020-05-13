Ученые: Кошки могут заразить коронавирусом друг друга

Отмечается, что это было установлено в лабораторных условиях. В опытах были задействованы несколько кошек. Уточняется, что ученые заразили COVID-19, взятым у людей, трех питомцев. Затем животных поместили вместе с тремя здоровыми кошками.

Спустя пять дней анализ подтвердил, что последние инфицированы. При этом у них не наблюдалось кашля, температуры и других симптомов, характерных для коронавируса.

Эксперт-вирусолог Питер Хальфманн призвал владельцев кошек не паниковать, а соблюдать правила гигиены, в том числе не целовать своих питомцев и протирать все поверхности в жилище.