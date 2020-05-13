Азербайджанская труба достроена на 95 процентов

Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, осуществлено, по состоянию на конец апреля 2020 года, на 95,1 процента. Об этом говорится в обновленных данных консорциума по строительству трубопровода.

"Реализация проекта строительства трубопровода TAP продолжается. Каждый день очищаются сотни метров территории по данному маршруту, укладываются трубы в соответствии с этапами и графиком строительства. На конец апреля 2020 года реализация проекта TAP завершена на 95,1 процента", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".