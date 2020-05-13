Коронавирус пробрался и в минздрав Армении

В министерстве здравоохранения Армении подтвердились случаи коронавирусной инфекции. Вследствие этого глава ведомства Арсен Торосян самоизолировался, утром он сдал тест и ждет ответа, заявила пресс-секретарь минздрава Алина Никогосян.

"Министр в самоизоляции. В министерстве были выявлены подтвержденные случаи COVID-19 , он с ними контактировал", - сказала Никогосян, передает Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что на самоизоляции находится министр территориального управления Армении Сурен Папикян. Его тест на новый тип коронавирусной инфекции оказался отрицательным.

Коронавирус также обнаружен у сотрудников Департамента кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра Армении.