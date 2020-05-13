Mercedes-Benz в Азербайджане представил новый внедорожник Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+Coupe

Компания «АвтоКапитал-Азербайджан» и официальный импортер Mercedes-Benz в Азербайджане организовали digital-презентацию новой модели Mercedes-Benz. Новинкой оказался спортивный внедорожник Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+Coupe.

Новый автомобиль в уникально красивой форме сочетает в себе спортивность, внедорожные качества и мощность. При этом автомобиль стал длиннее и шире, и его длина составляет почти 5 метров, а ширина более 2 метров.

Спортивно-элегантный профиль купе демонстрирует динамичность и темперамент. При взгляде на автомобиль в профиль просматривается динамичный силуэт и элегантная линия крыши. Наклонное ветровое стекло в районе второго ряда сидений сильно отличает эту модель от стандартной версии.

Также появились более пухлые задние арки и абсолютно новая задняя часть с довольно агрессивными фонарями. Кроме того, такую машину выдают более агрессивные бамперы с воздуховодами и большие 22-дюймовые колесные диски особого дизайна. Также распознать Mercedes-AMG GLE 53 Coupe можно по четырем круглым патрубкам выхлопной системы и диффузору в заднем бампере, над которым разместилась серебристая накладка.

Характерная для AMG комплектация интерьера и элементы управления создают в салоне атмосферу гоночного автомобиля и способствуют по-спортивному точному управлению, например режимы движения AMG DYNAMIC SELECT или рулевое колесо AMG Performance с кнопками AMG.

Под капотом модификации разместился мощный 3,0-литровый двигатель R6 с турбонаддувом: 320+16 кВт (435 л. с.) и максимальный крутящий момент 520 Нм обещают прекрасные показатели ускорения и непередаваемое удовольствие от езды.

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Самый мощный кроссовер набирает первую «сотню» за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Для заказа автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00

Autostar Kaukasus

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.