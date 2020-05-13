Африканская страна выгнала экспертов ВОЗ

Четверо экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая главного представителя на ее территории Уолтера Казади Муломбо, объявлены персонами нон грата в Бурунди. Власти африканской страны потребовали, чтобы они выехали за ее пределы в течение 24 часов.

Представители ВОЗ занимались в Бурунди координацией борьбы с коронавирусной инфекцией. Бурундийские чиновники посчитали, что эксперты позволили себе «недопустимое вмешательство» в то, как они «реагируют» на пандемию, пишет AFP.

Месяцем ранее МИД страны уже пытался выслать представителей организации, но неудачно. Бурунди заявляет, что выявила всего пять зараженных коронавирусом и зарегистрировала один летальный исход.

Напомним, ранее США прекратили финансирование ВОЗ, обвинив ее в «сокрытии распространения коронавируса».