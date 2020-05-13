Коронавирус в Иране: 1 808 новых случаев заражения

В Иране число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 114,5 тысячи, выздоровели более 90,5 тысячи человек, сказал официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1 808 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 114 533. На данный момент выздоровели 90 539 человек", - сказал он.

По его словам, за прошедшие 24 часа скончался 71 человек с коронавирусом, число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 6 854.

В среду в Иране было зафиксировано 1 958 случаев заражения коронавирусом, скончались 50 человек.