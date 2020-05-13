Уволен премьер-министр Нахчывана
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об увольнении премьер-министра Аловсата Бахшиева, сообщает информагентство «Нухчыхан».
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение об увольнении премьер-министра Аловсата Бахшиева, сообщает информагентство «Нухчыхан».
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