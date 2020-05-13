Франция вернула Узбекистану миллионы Гульнары Каримовой

"В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов", - цитирует РИА Новости сообщение узбекского Минюста.

Возвращенные средства переведены в государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке, отметили в пресс-службе министерства.