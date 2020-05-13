Джек Ма уже не самый богатый человек в Китае

Основатель компании Tencent Ма Хуатэн стал самым богатым человеком в Китае. С начала 2020 года акции его компании, которая является крупнейшим дистрибьютором онлайн-игр, выросли на 14% — до самого высокого уровня за два года, пишет Forbes.

По данным на 14 мая, состояние Хуатэна оценивается в $48,3 млрд, в то время как у занявшего первое место в прошлогоднем рейтинге китайских миллиардеров основателя Alibaba Джека Ма оно составляет $41,2 млрд.

В начале марта Forbes уже называл Хуатэна самым богатым человеком в Китае, после того как его состояние за неделю выросло на $1,1 млрд. Однако в опубликованном в апреле рейтинге богатейших людей мира Хуатэн занял 20-ю строчку с состоянием в $38,1 млрд, в то время как у Джека Ма было 17-е место, а его состояние оценивалось в $38,8 млрд.

Tencent стала одним из немногих бенефициаров пандемии вопреки снижению потребления в Китае и общемировому спаду экономики. Компания сообщила, что рост доходов от ее игрового направления в первом квартале составил 31%.

По мнению аналитиков, рост доходов компании Хуатэна — лишь временное благо, пишет Forbes. С открытием школ и офисов на фоне постепенного снятия ограничений люди начнут тратить меньше времени на игры.