Еще 20 лучших киберфутболистов Азербайджана: кто они?
Gaming League Azerbaijan объявляет старт отборочного этапа для участия во 2-й лиге по FİFA20.
Желающие могут зарегистрироваться на странице Gaming League Azerbaijan в инстаграме (https://www.instagram.com/glahub/) и в фейсбуке (https://www.facebook.com/glahub/). Отбор стартует 24 мая в 12:00. Лучшие 20 участников получат право выступить во 2-й лиге, где трое лучших получат право выступать в 1-й лиге. Отбор будет проходить в режиме онлайн по олимпийской системе.
Как известно, соревнования в 1-й лиге, организованные Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, уже близятся к завершению. Сыгран 31 тур из 38-ми. Тут также выступают 20 участников. Трое худших по итогам двухкругового турнира вылетят во 2-ю лигу, а восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф, где и будет выявлен чемпион.
Матчи плей-офф будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап. Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».
Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.
Общий призовой фонд в 1-й лиге – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки получают 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10.