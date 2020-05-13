Еще 20 лучших киберфутболистов Азербайджана: кто они?

Желающие могут зарегистрироваться на странице Gaming League Azerbaijan в инстаграме (https://www.instagram.com/glahub/) и в фейсбуке (https://www.facebook.com/glahub/). Отбор стартует 24 мая в 12:00. Лучшие 20 участников получат право выступить во 2-й лиге, где трое лучших получат право выступать в 1-й лиге. Отбор будет проходить в режиме онлайн по олимпийской системе.

Как известно, соревнования в 1-й лиге, организованные Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством транспорта, связи и высоких технологий, уже близятся к завершению. Сыгран 31 тур из 38-ми. Тут также выступают 20 участников. Трое худших по итогам двухкругового турнира вылетят во 2-ю лигу, а восьмерка лучших получит право сыграть в плей-офф, где и будет выявлен чемпион.