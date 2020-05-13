Хикмет Аббасов назначен на высокую должность в МЧС

На его место назначен начальник Бакинского регионального центра МЧС полковник Хикмет Аббасов.

Как сообщал ранее haqqin.az, начальник Государственной службы пожарного надзора МЧС Исраил Алиев освобожден от занимаемой должности.

Хикмет Аббасов занял должность начальника Бакинского регионального центра МЧС в прошлом году. До этого он занимал должность замначальника этого ведомства.

Хикмет Аббасов родился в 1969 году в Нахчыване. Является выпускником Бакинского государственного университета.