Вирус из Амазонии назвали возможной причиной новой пандемии

По его словам, вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку. «Амазония — это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу», — предупредил Лапола, передает РБК.

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.

По его словам, продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии. Последним из них, согласно основной версии, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Лапола предупреждает, что Амазония с ее огромным биологическим разнообразием может стать крупнейшим источником новых вирусных инфекций. «Это еще одна причина не использовать Амазонию столь нерационально, как сейчас», — утверждает он.